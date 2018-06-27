В Башкирии из-за жары могут сократить рабочий день

Работодатель не только должен сокращаться рабочий день в жару, но и предпринять еще несколько мер для комфортной работы сотрудников.
Согласно СанПиНу, как напоминают в пресс-службе минтруда республики, сокращение рабочего времени из-за жары для офисных работников согласуется со следующим перечнем:
28,5°C — длительность рабочего дня не должна превышать 7 часов;
29°C — не больше 6 часов;
29,5°C — 5,5;
30°C — 5;
30,5°C — 4;
31°C — 3;
31,5°C — 2,5;
32°C — 2;
при 32,5°C допустим лишь час работы.
Данный список актуален для офисных работников, трудовая деятельность которых не связана с перемещениями и переносом тяжестей. Для двух других категорий сотрудников температурные режимы ниже.
Штраф за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, составляет:
- для должностных лиц и ИП - 500 -1000 рублей;
- для организаций -10 000 - 20 000 рублей.
Помимо этого, деятельность организации могут приостановить на срок до 90 суток.
Сокращение рабочего времени в жару - это не все мероприятия, которые обязан выполнить работодатель для создания благоприятных условий труда своим подчиненным. В перечень мероприятий входит охлаждение (кондиционирование) воздуха помещений, обеспечение необходимого питьевого режима, наличие аптечек, технологические перерывы и организация мест отдыха работников, а при необходимости - предоставление им небольших оплачиваемых отпусков. Возможность взять выходной в аномально жаркий день – жизненно важно для работников, имеющих проблемы со здоровьем.