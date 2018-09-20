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Хоккеистки «Агидели» потерпели первое поражение в сезоне

20 сентября 2018, 14:15
Действующие чемпионки женской хоккейной лиги проиграли дома красноярской «Бирюсе» с минимальным счетом 0:1.

Это был третий домашний матч подопечных Дениса Афиногенова. Практически всю игру уфимки доминировали. Однако гостьи надежно действовали в обороне, а голкипер «Бирюсы» Надежда Морозова играла словно Гашек в юбке.

Одна из редких контратак красноярской команды принесла неожиданные плоды. За две с половиной минуты до конца первого периода, Оксана Третьякова сумела забросить шайбу в ворота Анны Пруговой. Этот гол, как показали дальнейшие события, оказался единственным в матче.

Вратарь «Агидели» также действовала выше всяких похвал все оставшееся время матча, но пропущенный гол и тотальное невезение ее партнерш в атаке, все-таки принесли победу «Бирюсе».

Несмотря на поражение, уфимки с 15 очками по-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата. А вот «Бирюса», обыграв чемпиона, переместилась на третье место.

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