Хоккеистки «Агидели» потерпели первое поражение в сезоне

Одна из редких контратак красноярской команды принесла неожиданные плоды. За две с половиной минуты до конца первого периода, Оксана Третьякова сумела забросить шайбу в ворота Анны Пруговой. Этот гол, как показали дальнейшие события, оказался единственным в матче.