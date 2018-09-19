Центризбирком Башкирии отказал в проведении референдума о статусе Тратау

- Принято решение об отказе в регистрации, - рассказал Интерфакс зампредседателя ЦИК Башкирии, Марат Гадилов. - Мы полностью все документы проверили на соответствие закона и выявили один недостаток, который нам не позволяет зарегистрировать - не все участники инициативной группы подписали ходатайство, а это обязательное требование закона.