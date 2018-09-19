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ШОС и БРИКС помогут увеличить узнаваемость Башкирии в мире - Хамитов

19 сентября 2018, 10:43
18 сентября, в информагентстве ТАСС прошла пресс-конференция с участием главы Башкирии Рустэма Хамитова.

Рустэм Хамитов сообщил о том, что форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС поможет увеличить узнаваемость Башкирии в мире. Глава Башкирии также отметил, что такие мероприятия, как ШОС и БРИКС создают правильный фон для развития бизнеса и формируют значимость малого и среднего бизнеса. Он считает, что это дает импульс к развитию малого и среднего бизнеса в РБ, а также позволяет обмениваться опытом представителям развивающихся стран.

Напомним, форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС пройдет в Уфе с 18 по 19 октября. В эти дни приедут руководители федеральных ведомств и крупных компаний как минимум 26 стран мира.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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