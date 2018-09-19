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Малым городам выделят на создание комфортной городской среды 4,9 млрд руб

19 сентября 2018, 16:20
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о выделении малым городам и историческим поселениям государства 4,9 миллиарда рублей.

Деньги разделят между субъектами РФ. Их потратят на создание комфортной городской среды. Об этом пишет RNS.

Инициатива Кабинета министров по выделению дотаций связана с поддержкой проектов по строительству комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях государства.

Так 4,9 миллиарда рублей распределят среди 43 регионов. Деньги потратят на воплощение в жизнь проектов по созданию комфортной городской среды. Речь идет о 80 городах, победивших на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Сам конкурс проходил в текущем году. В нем участвовали населенные пункты со статусом федеральных, региональных или исторических поселений. Претендентами на получение денег от Кабинета министров также являлись города с числом жителей до 100 000 человек.

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