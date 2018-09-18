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Жители крупных мегаполисов готовы уехать в Башкирию на заработки

18 сентября 2018, 12:09
Аналитики HeadHunter проанализировали базу резюме за последний год и выяснили, из каких городов соискатели готовы переехать в Башкирию на работу.

Наиболее часто желание перебраться в республику изъявляют жители Москвы, Челябинска, Казани, Оренбурга и Санкт-Петербурга. Стоит упомянуть, что в среднем соискатели-москвичи претендуют на зарплату в 100 тысяч рублей, жители Челябинска на 60 тысяч, а жители Казани на 50 тысяч рублей. Люди, готовые переехать в Башкирию чаще всего размещают свои резюме в профессиональных отраслях «Производство», «Топ-менеджмент» и «Добыча сырья».

Башкирия находится на четвертом месте среди регионов ПФО по популярности для переезда. При этом 32 процента жителей республики хотят переехать на работу в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Екатеринбург.

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