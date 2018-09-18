В Уфе на расширение дорог потратят 5 млрд рублей

- В срок до 2023 года будет выполнен проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Стоимость монтажных работ составит 88 млн рублей, - отмечает Радмил Муслимов, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.