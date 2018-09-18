В Уфе на расширение дорог потратят 5 млрд рублей

На оперативном совещании в городской мэрии рассказали, какие дорожные проекты реализуют в ближайшие годы, чтобы увеличить пропускную способность дорог и избавиться от ежегодных осенне-зимних пробок.
- В срок до 2023 года будет выполнен проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Стоимость монтажных работ составит 88 млн рублей, - отмечает Радмил Муслимов, начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.
- Также готов проект реализации подземного перехода на Монументе Дружбы и реконструкции улицы Пугачева: планируется четырехполосная дорога. Реализация данных мероприятий и ряда других общей стоимостью 5 млрд рублей позволит кардинально изменить пропускную способность на дорогах города, - сказал он.