В Башкирии вероятность дожить до старости равна 56 процентам

В издании отметили, что шансов дожить до старости на Ямале немного не потому, что там большая смертность, а потому, что там большая миграция и люди уезжают оттуда. Причина первого места в Чукотке кроется в том, что в этом регионе высока смертность от алкоголя, а также доля убийств и самоубийств.