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В Башкирии вероятность дожить до старости равна 56 процентам

18 сентября 2018, 16:02
«Новые Известия» составили рейтинг выживаемости регионов страны.

Аналитики на основе данных Росстата за 2017 год составили рейтинги выживаемости регионов, они учли данные о смертности и её причинах, о миграции молодежи, об уровне медицины.

Первое место в антирейтинге занимает Чукотка, здесь вероятность населения дожить до старости равна 16%. На втором месте Тыва – 18,8% могут дожить до 72 лет. На третьем – Ямало-Ненецкий АО, здесь вероятность дожить до старости равна 22%.

Башкирия с цифрой в 56% выглядит немного хуже, чем средний показатель по России - 62%.

В издании отметили, что шансов дожить до старости на Ямале немного не потому, что там большая смертность, а потому, что там большая миграция и люди уезжают оттуда. Причина первого места в Чукотке кроется в том, что в этом регионе высока смертность от алкоголя, а также доля убийств и самоубийств.

Влияет на показатели региона и уровень медицинского обслуживания. Так, например, на Чукотке есть только 6 больниц, куда еще надо добираться на самолете. А в Новгородской области практически нет скорой помощи. Если в среднем по России на 1000 жителей скорая оказывает помощь 10,7 человек, то в Новгородской области – только 1,8.

И хотя в регионе проблему нехватки медучреждений пытаются решить за счёт частных медицинских кабинетов в формате государственно-частного партнёрства, это как показывает мировая практика, ни к чему хорошему не приведет.

- Коммерческая медицина на национальном уровне, как правило, менее эффективна, чем государственная, - пишет автор материала. - Классическим примером этого являются США, где на здравоохранение, основой которого является частная страховая медицина, тратится 17% ВВП. Ожидаемая продолжительность жизни там ниже, чем во Франции, Финляндии или Греции, т.е. в странах с преобладанием государственной медицины и расходами на здравоохранения 8-11% ВВП.

- Если бы не преждевременная смертность, то Россия уже сейчас могла бы показывать темпы роста экономики на уровне успешных европейских стран, а не плестись в конце. А от того, что работающие люди тратят время на больничные, экономика страны теряет до 0,9% ВВП ежегодно, - считает первый заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов.

Полностью результаты исследования читайте на сайте «Новых Известий».

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