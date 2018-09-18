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Рустэм Хамитов подтвердил отставку мэра Уфы в скором будущем

18 сентября 2018, 18:12
Он также поделился своим мнением о качествах нового мэра.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подтвердил скорую отставку мэра Уфы Ирека Ялалова, сообщил телеканал "Россия Башкортостан".

Глава региона рассказал также о том, какими качествами должен обладать будущий градоначальник города:

- Честный, принципиальный человек, который может двигать интересы города во всем своем масштабе.

Заявление о досрочном прекращении своих полномочий от Ирека Ялалова поступило в городской Совет Уфы 17 сентября, сообщил Медиакорсети председатель горсовета Валерий Трофимов. Рассмотрят это заявление депутаты горсовета на сессии 27 сентября. Ирек Ялалов написал заявление в связи с его избранием депутатом башкирского парламента, он входил в первую тройку общереспубликанского списка партии "Единая Россия".

Первое заседание республиканского парламента состоится 28 сентября.

По городским правилам на вакантное место главы администрации Уфы должен пройти конкурс.

Мы следим за развитием событий.

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#Новости#Разиф Абдуллин#Политика
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