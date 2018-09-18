Рустэм Хамитов подтвердил отставку мэра Уфы в скором будущем

Заявление о досрочном прекращении своих полномочий от Ирека Ялалова поступило в городской Совет Уфы 17 сентября, сообщил Медиакорсети председатель горсовета Валерий Трофимов. Рассмотрят это заявление депутаты горсовета на сессии 27 сентября. Ирек Ялалов написал заявление в связи с его избранием депутатом башкирского парламента, он входил в первую тройку общереспубликанского списка партии "Единая Россия".