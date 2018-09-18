Рустэм Хамитов подтвердил отставку мэра Уфы в скором будущем

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подтвердил скорую отставку мэра Уфы Ирека Ялалова, сообщил телеканал "Россия Башкортостан".
Глава региона рассказал также о том, какими качествами должен обладать будущий градоначальник города:
- Честный, принципиальный человек, который может двигать интересы города во всем своем масштабе.
Заявление о досрочном прекращении своих полномочий от Ирека Ялалова поступило в городской Совет Уфы 17 сентября, сообщил Медиакорсети председатель горсовета Валерий Трофимов. Рассмотрят это заявление депутаты горсовета на сессии 27 сентября. Ирек Ялалов написал заявление в связи с его избранием депутатом башкирского парламента, он входил в первую тройку общереспубликанского списка партии "Единая Россия".
Первое заседание республиканского парламента состоится 28 сентября.
По городским правилам на вакантное место главы администрации Уфы должен пройти конкурс.
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