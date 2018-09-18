Десантники-кадеты спели в Уфе народный татарский хит

Видимо, им давно советовали приехать в Уфу посмотреть красоты Кашкадана и шпили высотных домов на проспекте Октября. Ну, по крайней мере, по видео вполне очевидно опознается локация: волейбольная площадка в парке Кашкадан в Сипайлово. А по двум буквам «КК» на погонах солдат и по их молодым нетронутым боевой щетиной лицам можно узнать, что это студенты некоего кадетского корпуса.