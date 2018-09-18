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Десантники-кадеты спели в Уфе народный татарский хит

18 сентября 2018, 15:20
Произошло это, судя по всему, во время строевой подготовки на территории парка Кашкадан.

Видео с веселой залихватской народно-хитовой песней «Туган Як» ("родной край" - с тат. - прим.) в исполнении отряда десантников, судя по голубым беретам, гуляет по просторам разных чатиков и вконтактовских групп. Некоторые СМИ даже предположили, что это спецназ ГРУ.

Видимо, им давно советовали приехать в Уфу посмотреть красоты Кашкадана и шпили высотных домов на проспекте Октября. Ну, по крайней мере, по видео вполне очевидно опознается локация: волейбольная площадка в парке Кашкадан в Сипайлово. А по двум буквам «КК» на погонах солдат и по их молодым нетронутым боевой щетиной лицам можно узнать, что это студенты некоего кадетского корпуса.

Время съемок и авторство неизвестно.

#Марат Гареев#Видео
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