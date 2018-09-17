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В Уфе набережную продолжит строить дочернее предприятие «Русгидро»

17 сентября 2018, 12:54
С компанией заключат третий контракт.

На четвертую очередь реконструкции набережной реки Белой управление по строительству и ремонту дорог администрации Уфы заключит еще один контракт с московским АО «Гидроремонт-ВКК», сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на портал госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 381,86 миллионов рублей. Пока не известно, какое предложение сделал участник тендера.

«Гидроремонт-ВКК» — дочернее предприятие холдинга «РусГидро» — стала единственным участником этого аукциона. «Дочка» холдинга на строительстве уфимской набережной получает уже третий контракт. В августе 2018 года с ней был заключен контракт стоимостью 522 миллиона рублей, а 2016 году — контракт стоимостью 2,47 миллиарда рублей.

Напомним, 200 миллионов рублей планировалось выделить на третью очередь реконструкции до конца текущего года, 520 миллионов рублей — в 2019 году.

Общая стоимость реконструкции набережной, начатой в 2014 году, оценивалась мэрией Уфы в конце 2017 года в 12 млрд руб. Полностью открыть его планируют к празднованию 100-летия республики в 2019 году.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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