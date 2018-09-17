В Уфе набережную продолжит строить дочернее предприятие «Русгидро»

«Гидроремонт-ВКК» — дочернее предприятие холдинга «РусГидро» — стала единственным участником этого аукциона. «Дочка» холдинга на строительстве уфимской набережной получает уже третий контракт. В августе 2018 года с ней был заключен контракт стоимостью 522 миллиона рублей, а 2016 году — контракт стоимостью 2,47 миллиарда рублей.