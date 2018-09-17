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В Уфе из-за нелегальных мигрантов на 5 месяцев закрыли кафе «Рахат»

17 сентября 2018, 12:45
В точке общепита нелегально работали 5 граждан Республики Узбекистан.

После прокурорской проверки Ленинского района выяснилось, что предприниматель не уведомил соответствующие органы о том, что в его кафе трудятся 5 граждан Республики Узбекистан. Прокуратура возбудила в отношении коммерсанта дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).

Работу кафе, расположенного по ул. Пушкина,35а, приостановили почти на полгода, на 5 месяцев.

По представлению прокуратуры района коммерсантом приняты меры к устранению допущенных нарушений.

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