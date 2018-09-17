В Уфе из-за нелегальных мигрантов на 5 месяцев закрыли кафе «Рахат»

После прокурорской проверки Ленинского района выяснилось, что предприниматель не уведомил соответствующие органы о том, что в его кафе трудятся 5 граждан Республики Узбекистан. Прокуратура возбудила в отношении коммерсанта дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина).