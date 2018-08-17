В Уфе из-за нарушений приостановили работу предприятия

Речь идет о комплексе зданий и сооружений по ул. Трамвайная, 5 и Высоковольтная, 6. Здесь располагается Уфимский завод металлических и пластмассовых изделий, который специализируется на выпуске средств реабилитации и медтехники для людей всех возрастов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Несмотря на внесенные представления о выявленных нарушениях, на предприятии их не устранили вовремя. По решению суда на 90 суток приостановили работу завода.