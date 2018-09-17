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В Башкирии сотрудники ГИБДД не смогут снимать с машин номера

17 сентября 2018, 13:04
Об этом подписал указ президент РФ Владимир Путин.

Снимать номера сотрудникам ГИБДД при запрете эксплуатации автомобиля из-за нарушений теперь запрещено, сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Госавтоинспекция сохраняет за собой право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством... до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством".

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