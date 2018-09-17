В Башкирии сотрудники ГИБДД не смогут снимать с машин номера

Госавтоинспекция сохраняет за собой право "запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательством... до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством".