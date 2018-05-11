Оспорить штрафы ГИБДД можно будет по видеоконференцсвязи

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий судам рассматривать дела об административном правонарушении по скайпу, сообщают «Новые известия».

Если сейчас водитель, нарушивший правила и получивший «письмо счастья» от ГИБДД, должен в случае несогласия поехать в тот регион, где выписан штраф, то вскоре поездки можно будет избежать, договорившись по видеоконференцсвязи. Процесс оспаривания будет проходить в удаленном режиме по электронным каналам.

Работать это будет так: водитель, который хочет обжаловать штраф ГИБДД, должен прийти в суд в своем городе для проверки личности водителя. Там же будет установлена видеоконференцсвязь с тем судом, который рассмотрит дело. Такой подход упростит жизнь всем водителям.