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В Башкирии погиб шахтер при обвале горной массы

17 сентября 2018, 11:23
По предварительной информации, произошел несчастный случай.

Около половины десятого вечера 15 сентября в шахте «Южный ствол» АО «Бурибаевский ГОК» произошло ЧП: по словам работников, обвалилась кровля и насмерть задавила одного из сотрудников ГОКа, Андрея Лукинова.

- Мы сами точно не знаем, что же там, в шахте, произошло, - рассказывает двоюродный брат Андрея Николай Брагин. - Все случилось неожиданно, в выходной день. Молодой совсем, 30 лет только исполнилось…

Коллеги характеризуют Андрея как исполнительного и обязательного человека: пунктуальный, вежливый, отдавал всего себя работе, не жалея времени и сил. Сначала работал на фабрике, потом стал шахтером.

- Всему виной раздолбайство, - уверен одноклассник погибшего, Сергей. - Вообще я заметил плохую тенденцию, гибнут на производствах именно хорошие, ответственные рабочие, абсолютно не виноватые. Это все нечеловеческие условия труда.

Мы дозвонились в приемную ГОКа, но официального комментария услышать не удалось:

- Пока сказать ничего не можем, - сообщила секретарь. - Точную причину произошедшего предстоит установить специалистам.

Медиакорсеть приносит свои соболезнования родственникам и коллегам погибшего. Мы следим за развитием событий.

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