mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии оценят целесообразность реновации «хрущевок»

17 сентября 2018, 18:02
Такое поручение поступило от правительства России.

Сегодня, 17 сентября, в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о том, что из правительства России поступило поручение подготовить предложения о целесообразности проведения в республике реновации «хрущевок».

Рустэм Марданов поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Андрею Трухану, который совместно с Госкомстроем региона должен до 24 сентября направить свои предложения в Минстрой России.

Примечательно, что год назад в Уфе городские власти обсуждали перспективы реновации «хрущевок» с крупными застройщиками, однако те признались, что не готовы взять на себя такую нагрузку. Об этом рассказывал глава города Ирек Ялалов в ходе общения с телезрителями муниципальной телекомпании.

Не прижилась также и идея надстройки дополнительных этажей над «хрущевками», широко обсуждаемая в Уфе в 2005 году.

В Уфе, по данным открытых источников, на долю пятиэтажек (около 1700 домов) приходится около 34% городского жилого фонда.

Материалы по теме
Как выгодно обменять старую «хрущевку» на квартиру бизнес-классаИрек Ялалов рассказал о возможности реновации хрущевок Уфы
#Новости#Строительство#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48