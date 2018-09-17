В Башкирии оценят целесообразность реновации «хрущевок»

Примечательно, что год назад в Уфе городские власти обсуждали перспективы реновации «хрущевок» с крупными застройщиками, однако те признались, что не готовы взять на себя такую нагрузку. Об этом рассказывал глава города Ирек Ялалов в ходе общения с телезрителями муниципальной телекомпании.