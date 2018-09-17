В Башкирии оценят целесообразность реновации «хрущевок»

Сегодня, 17 сентября, в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии премьер-министр Рустэм Марданов сообщил о том, что из правительства России поступило поручение подготовить предложения о целесообразности проведения в республике реновации «хрущевок».
Рустэм Марданов поручил заняться этим вопросом вице-премьеру Андрею Трухану, который совместно с Госкомстроем региона должен до 24 сентября направить свои предложения в Минстрой России.
Примечательно, что год назад в Уфе городские власти обсуждали перспективы реновации «хрущевок» с крупными застройщиками, однако те признались, что не готовы взять на себя такую нагрузку. Об этом рассказывал глава города Ирек Ялалов в ходе общения с телезрителями муниципальной телекомпании.
Не прижилась также и идея надстройки дополнительных этажей над «хрущевками», широко обсуждаемая в Уфе в 2005 году.
В Уфе, по данным открытых источников, на долю пятиэтажек (около 1700 домов) приходится около 34% городского жилого фонда.