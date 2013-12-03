Ирек Ялалов рассказал о возможности реновации хрущевок Уфы

У Уфы пока нет финансовых средств для того, чтобы реализовать проекты, аналогичные московской программе реновации. Однако городские власти считают, что можно найти иные механизмы и планируют этим заниматься. Об этом Ирек Ялалов заявил вчера в ходе прямой линии на телеканале «Вся Уфа».

По словам Ялалова, в середине нулевых годов в Уфе уже была предпринята попытка реализации реконструкции хрущевок. Однако она оказалась неудачной.

- Невозможно поменять структуру квартир хрущевок, - пояснил Ялалов. - Можно в результате реновации сделать их более качественными для проживания, но планировку не поменяешь, потому что плиты перекрытия не позволяют к свободной планировке приступить.

При этом Ялалов отметил, что реализация подобных проектов возможна. Просто пока для этого нет финансовых средств.

- Мы такие вопросы прорабатываем в районе проспекта Октября, - сообщил он. - Я лично приглашал несколько крупных наших застройщиков, мы эту тему обсуждали. Пока нет экономических предпосылок для того, чтобы реализовать это проект. Либо нужен первый взнос, для того чтобы снести две-три хрущевки и построить многоквартирный многоэтажный жилой фонд. Для этого по разным подсчетам в зависимости от микрорайонов нужно аккумулировать от 300 до 500 миллионов рублей. Пока из существующих инвесторов на это никто не соглашается. Поэтому мы будем работать за счет других каких-то механизмов, а так впрямую, как Москва, силенок у Уфы таких не хватает.

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