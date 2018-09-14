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В Уфе водитель «Лады Калина» насмерть сбил 53-летнюю женщину

14 сентября 2018, 09:44
Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Вчера, 13 сентября, одиннадцатом часу вечера в Уфе напротив дома №7 по улице Российская 30-летний уфимец за рулем «Лады Калина», двигаясь со стороны улицы Львовская в направлении улицы Трамвайная, сбил 53-летнюю женщину. По словам водителя, она перебегала дорогу по пешеходному переходу на «красный». От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

-За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и семь получили травмы, - уточнили в республиканской Госавтоинспекции.

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