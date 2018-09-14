В «Уфа-Арене» сегодня состоится первое «Зеленое дерби»

Уфимская команда сыграет с «Ак Барсом» в 19:00 на «Уфа-Арене».
«Ак Барс» образовался в 1956 году. В прошлом сезоне КХЛ 2017/18 команда завоевала Кубок Гагагрина.
Главный тренер казанской команды - Зинэтула Билялетдинов, капитан - Александр Свитов, основной вратарь - Эмиль Гарипов, лидер обороны - Андрей Марков, главный бомбардир - Джастин Азеведо.
Всего в этом сезоне будет четыре матча. В прошлом чемпионате в «Зеленом дерби» команды одержали по две победы: «Салават Юлаев» - 1:0 и 4:2, «Ак Барс» - 5:0 и 2:1.