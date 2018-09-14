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В «Уфа-Арене» сегодня состоится первое «Зеленое дерби»

14 сентября 2018, 11:27
Сегодня, 14 сентября, состоится первое «Зелёное дерби» нового сезона, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Салават Юлаев».

Уфимская команда сыграет с «Ак Барсом» в 19:00 на «Уфа-Арене».

«Ак Барс» образовался в 1956 году. В прошлом сезоне КХЛ 2017/18 команда завоевала Кубок Гагагрина.

Главный тренер казанской команды - Зинэтула Билялетдинов, капитан - Александр Свитов, основной вратарь - Эмиль Гарипов, лидер обороны - Андрей Марков, главный бомбардир - Джастин Азеведо.

Всего в этом сезоне будет четыре матча. В прошлом чемпионате в «Зеленом дерби» команды одержали по две победы: «Салават Юлаев» - 1:0 и 4:2, «Ак Барс» - 5:0 и 2:1.

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