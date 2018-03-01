«Салават Юлаев» одолел дома «Ак Барс»

Состав юлаевцев на матч с «Ак Барсом» следующий: в воротах Иван Налимов, Григорий Панин и Филип Ларсен пропускают игру, вместо них в первой паре Александр Логинов и Максим Осипов. Вместо Захара Арзамасцева со Станиславом Гареевым сыграет Анатолий Елизаров. Глеб Кузьмин в роли центра для Владимира Ткачева и Антона Бурдасова.

Капитан: Илья Зубов. Ассистенты - Тему Хартикайнен, Энвер Лисин. Турнирного значения результат матча не имеет, но «зеленое дерби» – принципиальное противостояние. Гости первыми пошли в атаку, но в ответ уфимцы едва не забили гол. Пока больше позиционно атакуют казанцы. Опасно сыграли гости, а в ответ «Салават» в контратаке вынудил нарушить правила соперника – у нас большинство.

«Ак Барс» успешно отбрасываются. Не удалось разыграть лишнего. На седьмой минуте шайба влетает в ворота гостей – Умарк совершил проход по флангу, выдержал паузу и сделал передачу на Гончарова, который от синей линии с кистей послал шайбу в девятку! Шарыченков не успел среагировать. А вот шанс для казанцев – удаляется Энвер Лисин.

Неплохо держат шайбу гости – но мы пока держимся. Вот, наконец, выбросили уфимцы шайбу из зоны – все штрафное время закончилось! Инициатива перешла к «Ак Барсу», Налимов пока все ловит. Надо сказать, игроки не включают высокие скорости, но подопечные Билялетдинова двигаются быстрее, а юлаевцы включаются лишь эпизодами.

Но эти эпизоды оказываются куда как эффективнее – опять с передачи Умарка шайбу мощнейшим щелчком впечатывает в ворота Илья Зубов – 2:0! Вторая двадцатиминутка проходит в академичной борьбе без особых всплесков – чувствуется, что хоккеисты обеих команд берегут себя перед решающими играми в плей-офф. Силовых приемов практически нет, никто не хочет получить травму.

«Ак Барс» при любом исходе занимает первую строчку в турнирной таблице Востока, юлаевцы – вторую. В середине периода удален за выброс шайбы игрок «Салавата» Гончаров и казанцы сразу наказали уфимцев – шайба буквально заползла в ворота Налимова, 2:1.

Вскоре гости разыграли прекрасную комбинацию, и бросок Лукоянова с ходу в верхний угол для Налимова стал неберущимся – ничья 2:2. Но и у подопечных Эркки Вестерлунда взыграло самолюбие, и их ответ не заставил себя долго ждать – Вячеслав Солодухин вновь выводит хозяев вперед – 3:2. Хоккей пошел гораздо интереснее, вот шайба едва не влетела в наши ворота, но проползла рядом со штангой! Звучит сирена – перерыв.

Третий игровой отрезок запомнился больше всего несогласованностью действий хоккеистов – удивительная картина, когда игроки не понимают друг друга. Порой напоминает женский хоккей… Александр Свитов отбывает штраф за нарушение численного состава. Есть шанс у юлаевцев закрепить успех и спокойно довести матч до победы. Еще одно удаление за умышленный выброс шайбы у «Ак Барса». Пять на три – ждем гола. И вот он, гол Антона Бурдасова! Отличный щелчок с ходу и 4:2!