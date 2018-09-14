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В Гафурийском районе Башкирии осудят мужчину за изготовление оружия

14 сентября 2018, 18:26
За незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов признан виновным 27-летний житель Гафурийского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый в течение года изучал литературу об изготовлении оружия и в конце концов сделал длинноствольное ружье, из которого можно было стрелять охотничьими патронами 12 калибра. Еще он изготовил короткоствольное нарезное огнестрельное оружие калибра 4,5 мм.

Самодельное оружие полицейские нашли под компьютерным столом молодого человека и на чердаке. В том числе изъяли гильзы, пули, станки и инструменты. Уголовное дело направлено в суд.

По словам источника, знакомого с ситуацией, обвиняемый - это житель села Усолька, соседи сомневаются в его вменяемости.

Это не первый случай в районе, связанный с оружием.

Напомним, в Гафурийском районе 50-летний Фарит Сафин 27 октября 2015 года обстрелял из охотничьего ружья машину главы районной администрации Рамиля Бухарова. Тогда жители Красноусольского даже собирались выйти на митинг, чтобы поддержать «народного мстителя» и выразить недовольство местной администрацией. «Красноусольского стрелка» обвинили в порче чужого имущества и хулиганстве с применением огнестрельного оружия.

Ранее, в 2010 году, в том же Гафурийском районе, 27-летний предприниматель Радислав Латыпов, расстрелял из зарегистрированного пистолета марки «Страймер-2014» калибром 9 миллиметров главу администрации Гафурийского района Башкирии 46-летнего Ахата Шагиева (после которого район возглавил Бухаров). Фермер ранил главу администрации в левое бедро. Предприниматель выкашивал траву на участке, по мнению руководителю района, ему не принадлежавшему. Ахат Шагиев сделал замечание Латыпову, а тот с криком: «Да достал ты меня уже!» дважды выстрелил в него из пистолета.

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