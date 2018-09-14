В Гафурийском районе Башкирии осудят мужчину за изготовление оружия

Ранее, в 2010 году, в том же Гафурийском районе, 27-летний предприниматель Радислав Латыпов, расстрелял из зарегистрированного пистолета марки «Страймер-2014» калибром 9 миллиметров главу администрации Гафурийского района Башкирии 46-летнего Ахата Шагиева (после которого район возглавил Бухаров). Фермер ранил главу администрации в левое бедро. Предприниматель выкашивал траву на участке, по мнению руководителю района, ему не принадлежавшему. Ахат Шагиев сделал замечание Латыпову, а тот с криком: «Да достал ты меня уже!» дважды выстрелил в него из пистолета.