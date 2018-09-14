ИНВИТРО сократила департамент маркетинга и коммуникаций

Проект называется «Сокращаем персонал в килограммах», сообщают «Новые известия». Он прошел под наблюдением профессионального диетолога, врача с двадцатилетним стажем Лидии Ионовой. Инициативу компании подхватил «Московский комсомолец».
Две команды – ИНВИТРО и «Московского комсомольца» – на протяжении двух месяцев изучали секреты сбалансированного питания, вели правильный образ жизни и следили за своим здоровьем.
Добровольцы не только соблюдали советы диетолога, но и выполняли домашние задания. Для этого нужно было считать съеденные калории и наблюдать за самочувствием.
В начале проекта команда ИНВИТРО весила 781 кг, вес «комсомольцев» составлял 952 кг. Перед стартом участники сдали анализы в компании. Выяснилось, что 45% из них имеют повышенный инсулин, глюкозу, холестерин и другие проблемы.
Лидерство в ходе испытаний переходило от одной команды к другой, однако в итоге она досталась команде «Московского комсомольца» – она сбросила почти 60 кг. Вес департамента маркетинга и коммуникаций ИНВИТРО сократился только на 25,8 кг.
По итогам проекта специалисты провели еще одно лабораторное исследование. Лидия Ионова отметила, у добровольцев серьезно снизились показатели углеводного и липидного обмена, уменьшилось количество инсулина, сахара и холестерина.
Директор департамента маркетинга и коммуникаций ИНВИТРО заявил, что цель проекта – привлечь внимание к здоровому образу жизни и напомнить людям о пользе правильного питания и регулярной диагностики.