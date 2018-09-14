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Госдума рассмотрит законопроект о финансировании Восточного выезда из Уфы

14 сентября 2018, 12:43
В Госсобрании-Курултае республики внесли изменения в налоговое законодательство.

Депутаты Госсобрания-Курултая РБ подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отсрочке отдельных ограничений налогового законодательства до 1 января 2023 года. Это позволит изменить схему финансирования строительства Восточного выезда из Уфы.

– Принятый в конце прошлого года федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс создает определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, – отмечает председатель Госсобрания, Константин Толкачев. – В нашей республике таким примером является проект по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый Восточный выезд. Он предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.

– В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета вырастет на 3,75 миллиарда рублей, – пояснил Константин Толкачев. – И Башкортостан – не единственный регион, где сложилась подобная ситуация с реализацией инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, законопроект уже поддержали парламенты и правительства 55 регионов, Правительство Российской Федерации, а также профильный Комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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