Госдума рассмотрит законопроект о финансировании Восточного выезда из Уфы

Депутаты Госсобрания-Курултая РБ подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект об отсрочке отдельных ограничений налогового законодательства до 1 января 2023 года. Это позволит изменить схему финансирования строительства Восточного выезда из Уфы.
– Принятый в конце прошлого года федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс создает определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, – отмечает председатель Госсобрания, Константин Толкачев. – В нашей республике таким примером является проект по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый Восточный выезд. Он предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.
– В итоге плата по концессионному соглашению из республиканского бюджета вырастет на 3,75 миллиарда рублей, – пояснил Константин Толкачев. – И Башкортостан – не единственный регион, где сложилась подобная ситуация с реализацией инвестиционных проектов.
Как сообщает пресс-служба Госсобрания, законопроект уже поддержали парламенты и правительства 55 регионов, Правительство Российской Федерации, а также профильный Комитет Госдумы по бюджету и налогам.