Госдума рассмотрит законопроект о финансировании Восточного выезда из Уфы

– Принятый в конце прошлого года федеральный закон по внесению изменений в Налоговый кодекс создает определенные сложности с реализацией инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства, – отмечает председатель Госсобрания, Константин Толкачев. – В нашей республике таким примером является проект по строительству нового выезда из Уфы на дорогу федерального значения М-5 «Урал» – так называемый Восточный выезд. Он предусматривает строительство автодорожного тоннеля, моста через реку Уфу и автомобильной дороги общей протяженностью около 18 километров.