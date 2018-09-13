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В Башкирии будут развивать национальную систему квалификаций

13 сентября 2018, 17:12
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 13 сентября, между Правительством РБ и Национальным агентством развития квалификаций.

В Башкирии отмечают 25-летие социального партнерства. Выступая на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, глава РБ Рустэм Хамитов отметил, что “комиссия за четверть века стала важным и по-настоящему действенным органом”.

- Вся эта работа направлена на достижение баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, укрепление трудовых ресурсов, повышение эффективности их использования и, главное, человечное, справедливое, цивилизованное отношение к работающим. Я уже не раз говорил о том, что рыночная экономика – это очень жёсткая система, которая рассматривает человека как средство, ресурсы. Мы с вами должны проводить в жизнь философию гуманизма, справедливого отношения к труженику. Каждый человек – безусловная ценность. И это лежит в основе всей нашей социальной политики, - рассказал руководитель региона.

В своей речи Рустэм Хамитов также отметил, что меньше чем за 4 года республике удалось легализовать на рынке труда более 200 тысяч человек. Это дало экономический эффект более чем в 2,5 млрд рублей.

В ходе заседания между правительством республики и Национальным агентством развития квалификаций было подписано соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы квалификаций.

Согласно документу, в республике планируется развивать региональную инфраструктуру национальной системы квалификаций, анализировать и обобщать опыт оценки компетенций и квалификации кадров. Также планируется применить профессиональные стандарты в системе сузов и вузов, развитие механизмов взаимодействия работодателей и образовательных организаций, разработку подходов к оценке общих компетенций квалифицированных кадров и другие направления сотрудничества.

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