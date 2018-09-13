В Башкирии будут развивать национальную систему квалификаций

- Вся эта работа направлена на достижение баланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда, укрепление трудовых ресурсов, повышение эффективности их использования и, главное, человечное, справедливое, цивилизованное отношение к работающим. Я уже не раз говорил о том, что рыночная экономика – это очень жёсткая система, которая рассматривает человека как средство, ресурсы. Мы с вами должны проводить в жизнь философию гуманизма, справедливого отношения к труженику. Каждый человек – безусловная ценность. И это лежит в основе всей нашей социальной политики, - рассказал руководитель региона.