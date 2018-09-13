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Евгений Трефилов: В игровых видах спорта на первом месте - мышление

13 сентября 2018, 10:55
Главный тренер женской сборной России по гандболу, триумфатор Олимпийских игр в Рио де Жанейро, в преддверии игры с уфимской «Уфа-Алисой» побывал на хоккее, где стал свидетелем непростой победы «Салавата Юлаева» над нижегородским «Торпедо».

Появление Евгения Трефилова на трибунах «Уфа-Арены», естественно, было замечено болельщиками. В перерывах между периодами люди подходили к нему сфотографироваться и просто пожелать удачи. Олимпийский чемпион никому не отказывал. В том числе телеканалу БСТ, который пригласил Евгения Васильевича на прямой эфир по окончании второго периода матча «Салават Юлаев» - «Торпедо».

Знаменитый тренер в беседе с комментатором Азаматом Муратовым поделился впечатлениями об увиденном в первом периоде, поговорив немного и о гандболе.

В частности Трефилов сказал, что игра с «Уфа-Алисой» будет тяжелой, так как в его команде играют очень молодые игроки, средний возраст которых 21 год.

Что касается уфимской команды, то специалист заметил, что здесь, на хоккее присутствует руководство республики. Наверняка оно в курсе, как дела в женском гандболе.

В конце разговора Муратов спросил у Трефилова, что главное в игровых видах спорта. На что тот ответил: «Конечно, мышление!»

На хоккейном вечере побывал не только один Трефилов, но и почти весь состав его команды – краснодарской «Кубани».

Напомним, матч чемпионата России по гандболу среди женских команд суперлиги между «Уфа-Алисой» и «Кубанью» состоится сегодня, 13 сентября, в 18 часов в ФОК Приозерный, по адресу: ул.Бикбая, 13.

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