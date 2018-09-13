Евгений Трефилов: В игровых видах спорта на первом месте - мышление

Появление Евгения Трефилова на трибунах «Уфа-Арены», естественно, было замечено болельщиками. В перерывах между периодами люди подходили к нему сфотографироваться и просто пожелать удачи. Олимпийский чемпион никому не отказывал. В том числе телеканалу БСТ, который пригласил Евгения Васильевича на прямой эфир по окончании второго периода матча «Салават Юлаев» - «Торпедо».