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Молодые уфимцы примерили на себя рабочие профессии

12 сентября 2018, 18:48
В Уфе открылся Фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».

На площадке ВДНХ-ЭКСПО в Уфе(Менделеева, 158) сегодня можно было наблюдать скопление молодых юношей и девушек. В Уфе открылся Фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».

Крупные промышленные предприятия республики представили интересные интерактивные зоны, чтобы участники фестиваля смогли познакомиться с популярными рабочими профессиями.

Соорганизатором фестиваля выступило ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК «Роснефть»). Нефтяники представили химическую лабораторию.

Всего для старшеклассников подготовили более 50 площадок активностей с макетами – тренажерами востребованных профессий, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехнику.

Можно было примерить на себя профессию спасателя.

Можно было представить себя на месте сварщика или водителя.

А можно было посетить машину ветстанции с кроликами и другими животными.

Большая зона подготовлена на фестивале рабочих профессий работниками медицинских учреждений.

Также в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, на которых можно получить представление о разных специальностях. Всего будет представлено 70 направлений, 70 востребованных специальностей.

13 сентября площадки фестиваля на ВДНХ-Экспо будут работать с 9:30 – 14:00 часов.

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