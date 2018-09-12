Молодые уфимцы примерили на себя рабочие профессии

На площадке ВДНХ-ЭКСПО в Уфе(Менделеева, 158) сегодня можно было наблюдать скопление молодых юношей и девушек. В Уфе открылся Фестиваль рабочих профессий «ProfФЕСТ».
Крупные промышленные предприятия республики представили интересные интерактивные зоны, чтобы участники фестиваля смогли познакомиться с популярными рабочими профессиями.
Соорганизатором фестиваля выступило ПАО АНК «Башнефть» (дочернее общество ПАО НК «Роснефть»). Нефтяники представили химическую лабораторию.
Всего для старшеклассников подготовили более 50 площадок активностей с макетами – тренажерами востребованных профессий, образцы наглядно-демонстрационного оборудования и спецтехнику.
Можно было примерить на себя профессию спасателя.
Можно было представить себя на месте сварщика или водителя.
А можно было посетить машину ветстанции с кроликами и другими животными.
Большая зона подготовлена на фестивале рабочих профессий работниками медицинских учреждений.
Также в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, на которых можно получить представление о разных специальностях. Всего будет представлено 70 направлений, 70 востребованных специальностей.
13 сентября площадки фестиваля на ВДНХ-Экспо будут работать с 9:30 – 14:00 часов.