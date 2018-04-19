В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые профессии региона

На первом месте традиционно занимает сфера добычи нефтепродуктов и кокса - в среднем 66 259 рублей в месяц. Это на 10,2 процента больше, чем в январе 2017 года.

В тройку самых высокооплачиваемых отраслей входит также добыча полезных ископаемых. . Средняя зарплата здесь превышает 50 943 рубля.

На третьем месте — производство химических веществ и продуктов - в среднем 44 313 рублей в месяц. На четвертом месте — производство прочих транспортных средств и оборудования. Средняя зарплата работников этой сферы достигла за первые два месяца текущего года 42 036 рублей.

На пятом месте зарплатного рейтинга — профессиональная, научная и техническая деятельность — 41 253 рубля.