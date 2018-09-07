ЦИК РБ: От кандидатов прошлых лет состав кандидатов в депутаты мало отличается

- Что касается личного состава: от кандидатов прошлых лет он мало отличается, порядка 60 % действующих депутатов избираются вновь. Должна оговориться, что цифры примерные, - отмечает секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. - Хочется, чтобы женский состав уже приблизился к цифре в 30 %, но он держится на уровне прошлых выборов и составляет 26,9%.