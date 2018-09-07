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ЦИК РБ: От кандидатов прошлых лет состав кандидатов в депутаты мало отличается

7 сентября 2018, 09:12
Фото: glavarb.ru
26,9 % кандидатов в депутаты - женщины.

Большинство кандидатов в депутаты Госсобрания-Курултая республики - действующие депутаты, сообщили сегодня журналистам представители ЦИК РБ.

- Что касается личного состава: от кандидатов прошлых лет он мало отличается, порядка 60 % действующих депутатов избираются вновь. Должна оговориться, что цифры примерные, - отмечает секретарь ЦИК РБ Марина Долматова. - Хочется, чтобы женский состав уже приблизился к цифре в 30 %, но он держится на уровне прошлых выборов и составляет 26,9%.

При этом в этом году очень много вопросов вызвало образование кандидатов: у некоторых за плечами одна лишь школа либо среднее профессиональное учебное заведение.

- Знаем, что есть некоторые сомнения из-за образования кандидатов. Как правило, это среднее образование, никакого нарушения в этом нет. Многие кандидаты окончили вузы, но, конечно, не все, - продолжила Марина Долматова.

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