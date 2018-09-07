Роскомнадзор может оштрафовать оренбургские СМИ за анонс фильма без возрастной марки

Все дело в отсутствии возрастного маркера, что является нарушением закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Загвоздка в том, что фильмы, показанные на фестивале, не имеют прокатного удостоверения министерства культуры, а значит, маркировка не была обязательной.