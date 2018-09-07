Роскомнадзор может оштрафовать оренбургские СМИ за анонс фильма без возрастной марки

В соседнем Оренбурге премьера фестиваля «Восток-Запад. Классика и авангард» обернулась скандалом. СМИ, опубликовавшие программы фестиваля, хочет оштрафовать Роскомнадзор. Уже два издания Оренбурга получили письма от ведомства - 56orb.ru и «Региональное информагентство RIA56».
Все дело в отсутствии возрастного маркера, что является нарушением закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Загвоздка в том, что фильмы, показанные на фестивале, не имеют прокатного удостоверения министерства культуры, а значит, маркировка не была обязательной.
- Как прокомментировали в Министерстве культуры Оренбургской области, ситуация с привлечением региональных СМИ за освещение хода кинофестиваля стала «полнейшей неожиданностью», - пишут журналисты 56orb.ru.
Тем не менее, Роскомнадзор пока не отменяет своих намерений оштрафовать новостные порталы.