Принято решение о проведении дней Башкортостана в Иране

- В вашей республике суфизм имеет достаточно давнюю историю и корни. Те великие личности, учения которых основывались на суфийских учениях и которые жили и творили в вашем регионе, смягчали умы и сердца людей, - подчеркнул иранский гость. - В связи с этим хотел бы сказать, что в случае одобрения с вашей стороны мы готовы в будущем организовать научную конференцию по этой тематике, в ней могли бы участвовать учёные и из Республики Башкортостан, и из Ирана. Одним из путей предотвращения экстремистских идей является обращение к учениям суфиев, к произведениям суфийских авторов. Потому что основа суфизма зиждется именно на любви и добре.