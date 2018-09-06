Принято решение о проведении дней Башкортостана в Иране

Posted 6 сентября 2018, 05:59
Published 6 сентября 2018, 05:59
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Вчера, 5 сентября, в Доме Республики в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с руководителем Организации по культуре и исламским связям Ирана Абузаром Эбрахими Торкаманом.
Если обратиться к материалам пресс-службы главы Башкирии, нельзя не отметить, какие восточные церемонии имели место в процессе общения высоких персон. Иранский гость обращался к Рустэму Хамитову не иначе как «ваше превосходительство», и глава Башкирии старался ему соответствовать в плане этикета и эрудиции.
Темой для обсуждения стали вопросы взаимодействия Башкирии и Исламской Республики Иран в сфере культуры, образования, науки.
- Ислам пришёл в Башкирию много веков назад через проповедников из иранского мира. Развитые связи со странами Центральной Азии, Ираном исторически оказывали влияние и на башкирский язык. В нашем языке присутствуют вкрапления из фарси, ставшие важной частью его лексики. Например, дни недели на башкирском языке заимствованы из фарси. Мы произносим ваши дни недели, как кесаҙна, дүшәмбе, шишәмбе, шаршамбы, йома, шәмбе. Это совпадает с тем, как произносится на персидском, - отметил Рустэм Хамитов и подарил гостю свежую книгу Омара Хайяма «Рубаи» на башкирском языке в переводе Рами Гарипова, вышедшую в этом году в Уфе. Попутно глава Башкирии пригласил иранских гостей приехать в Башкирию на Всемирную Фольклориаду в 2020 году.
Рустэм Хамитов сообщил, что скоро должно состояться подписание договора о двустороннем партнерстве между Башкирией и Центральной провинцией Ирана.
Абузар Эбрахими Торкаман согласился, что иранские и башкирские обычаи, традиции, культуры очень схожи.
- Если бы мы хотели иметь столько же общего, например, с народами, проживающими в Юго-Восточной Азии, сколько имеем с вами, для этого понадобилось бы много веков, - сказал он. - Наши отцы, не имевшие возможностей и инструментов, которыми обладаем мы, смогли наладить и укрепить сотрудничество и взаимодействие настолько, что сегодня мы можем наблюдать взаимопроникновение двух культур и языков.
В своей речи он затронул такую тему, как мусульманский экстремизм.
- В вашей республике суфизм имеет достаточно давнюю историю и корни. Те великие личности, учения которых основывались на суфийских учениях и которые жили и творили в вашем регионе, смягчали умы и сердца людей, - подчеркнул иранский гость. - В связи с этим хотел бы сказать, что в случае одобрения с вашей стороны мы готовы в будущем организовать научную конференцию по этой тематике, в ней могли бы участвовать учёные и из Республики Башкортостан, и из Ирана. Одним из путей предотвращения экстремистских идей является обращение к учениям суфиев, к произведениям суфийских авторов. Потому что основа суфизма зиждется именно на любви и добре.
Рустэм Хамитов в ответном слове сообщил, что поручит правительству воплотить в жизнь предложения иранской стороны и заняться подготовкой проведения дней Башкортостана в Иране, а также конференциямипо языкам и по суфизму
Справка. Объём внешнеторгового оборота Башкортостана с Исламской Республикой Иран в 2017 году составил 8,4 млн долларов и в основном состоял из экспорта.
В первом полугодии 2018 года внешнеторговый оборот Башкортостана с Ираном достиг 13,6 млн долларов, объём экспорта составил 13,2 млн долларов. Основной экспортной позицией является ячмень, также экспортировались оборудование – рентген-аппараты и прядильные текстильные машины, лесоматериалы. Импорт из Ирана полностью представлен продуктом органической химии – бутиленом.
По состоянию на январь 2018 года на территории Башкортостана зарегистрировано пять предприятий с участием капитала из Ирана, действующих в сфере образования, права, производства оборудования, оптовой торговли, туристических агентств.