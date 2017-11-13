Уфимец о землетрясении в Иране: Там действительно была паника

Выпускник УГНТУ Владимир Петров рассказал о том, что увидел в момент землетрясения в Иране.

Как сообщает РИА Новости, число пострадавших вечером в воскресенье при землетрясении в Иране на границе с Ираком достигло 2,5 тысячи человек, погибли около трех сотен человек. Магнитуда землетрясения оценивается в 7,2 балла по шкале Рихтера. Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным Красного Полумесяца, около 70 тысяч человек остались без жилья.

Одним из пострадавших мог стать уроженец Уфы - уже несколько лет работающий в одной из российских компаний в Ираке, выпускник УГНТУ Владимир Петров. На момент катастрофы он находился в 250 километрах от эпицентра.

- В силу значительного расстояния от очага землетрясения, нам, безусловно, повезло. Хотя силу толчков почувствовали сразу, - рассказал Медиакорсети Владимир Петров. - Мы находились в здании, был вечер, я лежал на кровати. Стало трясти все сильнее и сильнее. Среди россиян – а нас в Ираке работает около 100 человек, хотя из Башкирии тут только я один – особой паники не было. Во многом из-за того, что это здесь не первое землетрясение. Но сейчас оно оказалось намного сильнее предыдущих. Ранее нас информировали, что во время толчков нужно находиться в проемах здания. В частности, лестница считается самым опасным местом. Поэтому мы переждали несколько минут в более-менее безопасном месте, а как все стихло, поспешили на улицу.