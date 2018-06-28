Нападающий Сердар Азмун покинет сборную Ирана по футболу после ЧМ-2018

Поступок футболиста связан с болезнью его матери. Об этом 28 июня информирует газета «Известия».

Азмун написал на своей страничке в Instagram, что решение покинуть сборную ему далось нелегко. Играть за Иран было для спортсмена честью.

После неудачи на ЧМ-2018 на Азмуна и других игроков иранской команды посыпались обвинения и оскорбления. На этом фоне ухудшилось здоровье матери футболиста. Мужчине пришлось делать выбор между футболом и близким человеком. Азмун выбрал мать.