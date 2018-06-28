Нападающий Сердар Азмун покинет сборную Ирана по футболу после ЧМ-2018
Сегодня, 18:19Спорт
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По завершении Чемпионата мира по футболу 2018 года форвард иранской сборной Сердар Азмун покинет состав национальной команды.
Поступок футболиста связан с болезнью его матери. Об этом 28 июня информирует газета «Известия».
Азмун написал на своей страничке в Instagram, что решение покинуть сборную ему далось нелегко. Играть за Иран было для спортсмена честью.
После неудачи на ЧМ-2018 на Азмуна и других игроков иранской команды посыпались обвинения и оскорбления. На этом фоне ухудшилось здоровье матери футболиста. Мужчине пришлось делать выбор между футболом и близким человеком. Азмун выбрал мать.
Напомним, сборная Ирана по футболу не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2018. Иранские футболисты выиграли у марокканцев, уступили испанцам и свели вничью игру с португальцами. Таким образом, Иран оказался на третьем месте в группе В.
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