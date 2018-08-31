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В Уфе определят «Самого сильного человека Башкортостана»

31 августа 2018, 09:50
2 сентября в 16:00 на стадионе «Динамо» пройдет турнир «Самый сильный человек республики Башкортостан 2018» в рамках Международного уфимского марафона.

В соревнованиях будут участвовать 12 сильнейших атлетов из разных российских городов в абсолютной весовой категории.

В программе будут такие состязания: лог лифт (подъем 120-килограммового бревна), прогулка фермера (бег с двумя чемоданами в руках по 120 кг каждая), становая тяга автомобиля (1500 кг на количество повторений), Богатырская карусель (перенос по кругу конструкции весом 350 кг). Планируется провести и ряд других состязаний.

Ведущим конкурса выступит мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», финалист турнира «Самый сильный человек планеты» 2005 года, рекордсмен Книги Рекордов Гиннеса Эльбрус Нигматуллин.

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