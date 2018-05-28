Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал 5 тысяч любителей бега

Местом проведения забега стал парк культуры и отдыха «Волшебный мир». На церемонии открытия забега участников и гостей мероприятия поприветствовали многократная параолимпийская чемпионка Оксана Савченко и управляющий башкирским отделением Сбербанка Марат Мансуров.

Никаких ограничений для участников забега не существовало. Любой возраст, любой уровень физической готовности. Не обделили даже самых маленьких, для них специально подготовили малый забег.

Онлайн регистрацию на забег в Уфе прошли более 4,5 тысяч человек, а перед мероприятием желающие могли дополнительно зарегистрироваться и участвовать в забеге. Благодаря этому в "зеленом марафоне" приняли участие порядка 5 тысяч человек.

В рамках спортивного мероприятия состоялся традиционный забег для взрослых на 4,2 км, старты для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для всех желающих организаторы зеленого марафона «Бегущие сердца» подготовили интерактивные развлекательные зоны с играми и активностями.

В прошлом году Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Уфе собрал рекордную сумму на благотворительность – 50 млн рублей. Средства, собранные в этом году, направят на работу служб ранней помощи для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.