В Башкирии пожарные извещатели спасли жизни 25 детей – Рустэм Хамитов

Posted 29 августа 2018, 10:35
Published 29 августа 2018, 10:35
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. На встрече и прозвучала информация о ситуации с пожарными извещателями.
С 1 января 2018 года в Башкирии автономными дымовыми пожарными извещателями обеспечиваются все семьи, в которых рождаются дети. В настоящее время противопожарные датчики получили 43 тысячи семей, и Сергей Миронов высоко оценил инициативу республики в этой части.
Напомним, после пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унёс жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели в малоимущих многодетных семьях.