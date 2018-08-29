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Posted 29 августа 2018, 10:35

Published 29 августа 2018, 10:35

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

В Башкирии пожарные извещатели спасли жизни 25 детей – Рустэм Хамитов

29 августа 2018, 10:35
Об этом Рустэм Хамитов сказал в ходе встречи с руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергеем Мироновым.

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. На встрече и прозвучала информация о ситуации с пожарными извещателями.

С 1 января 2018 года в Башкирии автономными дымовыми пожарными извещателями обеспечиваются все семьи, в которых рождаются дети. В настоящее время противопожарные датчики получили 43 тысячи семей, и Сергей Миронов высоко оценил инициативу республики в этой части.

Напомним, после пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унёс жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели в малоимущих многодетных семьях.

#Политика#Новости
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