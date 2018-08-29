В Башкирии пожарные извещатели спасли жизни 25 детей – Рустэм Хамитов

Напомним, после пожаров весной 2016 года, в которых погибли 12 детей, Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки установить пожарные извещатели в домах многодетных семей, находящихся в социально опасном положении. После пожара в деревне Угузево Бирского района, который унёс жизни четверых взрослых и пятерых детей, Рустэм Хамитов распорядился устанавливать пожарные извещатели в малоимущих многодетных семьях.