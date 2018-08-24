В Уфимском районе жители двух домов в «Миловском парке» скоро справят новоселье

В ЖК « Миловский парк» застройщик получил разрешение администрации Уфимского района на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов 10/2 и 10/3. Теперь собственники получат ключи, и смогут заселиться в долгожданные квартиры. Всего в двух сданных домах насчитывается 154 жилых помещения.