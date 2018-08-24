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В Уфимском районе жители двух домов в «Миловском парке» скоро справят новоселье

24 августа 2018, 14:51
Застройщик получил разрешение администрации Уфимского района на ввод в эксплуатацию.

В ЖК « Миловский парк» застройщик получил разрешение администрации Уфимского района на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов 10/2 и 10/3. Теперь собственники получат ключи, и смогут заселиться в долгожданные квартиры. Всего в двух сданных домах насчитывается 154 жилых помещения.

Застройщик благоустроил придомовую территорию, и установил большую детскую площадку с антиударным покрытием.

- Сдача домов произошла в соответствии с «дорожной картой» по решению проблем граждан, включенных в реестр «обманутых дольщиков, - сообщила пресс-службе госкомстроя Башкирии. - В ближайшее время состоится вручение ключей счастливым новоселам. Ориентировочно это состоится через неделю.

Напомним, дольщики ЖК « Миловский парк» 31 июля провели ряд одиночных пикетов в центре Уфы, привлекая внимание к своей проблеме. Тогда в акции приняли участие 100 пикетчиков.

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