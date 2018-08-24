В Уфимском районе жители двух домов в «Миловском парке» скоро справят новоселье

В ЖК « Миловский парк» застройщик получил разрешение администрации Уфимского района на ввод в эксплуатацию двух многоквартирных жилых домов 10/2 и 10/3. Теперь собственники получат ключи, и смогут заселиться в долгожданные квартиры. Всего в двух сданных домах насчитывается 154 жилых помещения.
Застройщик благоустроил придомовую территорию, и установил большую детскую площадку с антиударным покрытием.
- Сдача домов произошла в соответствии с «дорожной картой» по решению проблем граждан, включенных в реестр «обманутых дольщиков, - сообщила пресс-службе госкомстроя Башкирии. - В ближайшее время состоится вручение ключей счастливым новоселам. Ориентировочно это состоится через неделю.
Напомним, дольщики ЖК « Миловский парк» 31 июля провели ряд одиночных пикетов в центре Уфы, привлекая внимание к своей проблеме. Тогда в акции приняли участие 100 пикетчиков.