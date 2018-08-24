В Уфе спасатели помогли вытащить застрявшую ножку малыша из батареи

Мама и бабушка попытались вызволить ножку самостоятельно, но ничего не вышло. Спасатели менее, чем за минуту вызволили мальчика. Родные сказали, что мальчик лежал на полу на подушках и смотрел телевизор, закинув ноги на батарею. В какой-то момент нога соскользнула и попала между секциями радиатора.