В Уфе жильцы спасли кошку, застрявшую в вентиляционной шахте
Сегодня, 16:40ПроисшествияЗиля Аскерова
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В микрорайоне Сипайлово Уфы жители многоэтажного дома спасли кошку, застрявшую в вентиляционной шахте. Животное там просидело с 9 мая.
Чтобы спасти кошку, попавшую в беду, жителям пришлось полностью вырезать металлическую вентиляционную трубу, ведущую от вентиляционной шахты к кухне и по ней к туалету. Только после того, как срезали полностью вентиляционную трубу, удалось вытащить кошку. Она сидела задом на вентиляционной шахте в стене квартиры и не могла развернуться в узкой шахте.
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Жители квартиры обращались в ЖЭУ, МЧС и даже в вентиляционную службу, но никто не хотел помочь, так как долго не могли определить место, где находилась кошка.
Сейчас кошка в безопасности, она будет получать помощь ветврачей.
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