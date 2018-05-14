В Уфе жильцы спасли кошку, застрявшую в вентиляционной шахте

Чтобы спасти кошку, попавшую в беду, жителям пришлось полностью вырезать металлическую вентиляционную трубу, ведущую от вентиляционной шахты к кухне и по ней к туалету. Только после того, как срезали полностью вентиляционную трубу, удалось вытащить кошку. Она сидела задом на вентиляционной шахте в стене квартиры и не могла развернуться в узкой шахте.