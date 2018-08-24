В Башкирию приедет делегация парламентариев и деловых кругов из Саксонии

Делегация из Саксонии пробудет в республике с 26 августа по 1 сентября.
Председатель Комитета Саксонского Ландтага по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Себастиан Фридер Фишер, консул, постоянный заместитель Генерального Консула Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер и референт по вопросам сельского хозяйства Посольства Федеративной Республики Германия в Москве Томас Кристиан Хубер посетят достопримечательности и живописные уголки Башкирии. Также запланированы встречи с муфтием Талгатом Таджуддином, научно-педагогическим коллективом БГАУ, членами Ассоциации охотников и рыболовов РБ и представителями политических партий.
Делегация посетит Дом башкирского меда, Государственный природный биосферный заповедник «Шульган-Таш», гости ознакомятся с работой ботанического сада-института Уфимского научного центра Российской академии наук, совхоза «Алексеевский», ипподрома «Акбузат» и Лесопромышленной компании «СЕЛЕНА».
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев отметил, что членов делегации интересует опыт Башкортостана в области получения возобновляемой энергии, сотрудничество в сфере сельского хозяйства, экологии и деревообработки.