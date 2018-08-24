В Башкирию приедет делегация парламентариев и деловых кругов из Саксонии

Председатель Комитета Саксонского Ландтага по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Себастиан Фридер Фишер, консул, постоянный заместитель Генерального Консула Германии в Екатеринбурге Людвиг Нойдорфер и референт по вопросам сельского хозяйства Посольства Федеративной Республики Германия в Москве Томас Кристиан Хубер посетят достопримечательности и живописные уголки Башкирии. Также запланированы встречи с муфтием Талгатом Таджуддином, научно-педагогическим коллективом БГАУ, членами Ассоциации охотников и рыболовов РБ и представителями политических партий.