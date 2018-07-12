Делегация из Франции посетит ВЭФ

На ВЭФ приедут специалисты французской дипмиссии и Франко-российской торгово-промышленной палаты. Об этом 12 июля пишет газета « Известия ».

Во главе французской делегации встанет глава ее дипмиссии Сильви Берманн. В ВЭФ поучаствуют также и 20 глав франко-российского бизнеса.

По словам представителей французской стороны, они высоко оценили предложение участвовать в ВЭФ. На сегодняшний день 30% от всех зарубежных вложений в Россию идет на Дальний Восток. Французские структуры хотят увеличить свое присутствие в ДФО.