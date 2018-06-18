В Башкирии имам-мухтасиб обвинил местные власти в обмане турецкой делегации

Накануне, 17 июня, в группе «Подслушано Акъяр» появилось обращение имам-мухтасиба местной мечети Юлая Юнусова, в котором он прокомментировал неприятную ситуацию, возникшую во время недавнего визита в Башкирию турецкой делегации.

Входившие в нее представители духовенства провели целый месяц в Хайбуллинском районе в рамках визита по обмену опытом, а 16 июня должны были выехать из села Акъяр в Уфу, чтобы к 21 часу прибыть в Духовное управление мусульман РБ на торжественный прием по случаю праздника Ураза-байрам. И вот тут-то возникла проблема. Транспорт, обещанный администрацией Хайбуллинского района, по словам Юлая-имама, не прибыл. В итоге иностранные гости опоздали на прием.

- Администрация поручилась, что предоставит автомобиль для отъезда делегации обратно в Уфу. В день отъезда в назначенное время никакого автомобиля не было. Человек из администрации, который поручился, что даст авто, ответил, что транспорта не будет, - говорится в сообщении Юлая Юнусова.

На поиск транспорта было потрачено время, из-за чего турецкая делегация опоздала на встречу в Уфе.

- Данный поступок администрации района оставил в недоумении наших делегатов из Турции. Им было непонятно, как люди, занимающие управляющую должность и исполняющие законы РФ, не выполнили обещанного, а бросили слова на ветер, тем самым показав свое наплевательское отношение к мусульманам, - задался вопросом автор сообщения.

Данное сообщение вызвало много негодующих комментариев от местных жителей.

Получить оперативный комментарий у представителей администрации Хайбуллинского района не удалось. Люди, ответственные за решение данного вопроса и последствия такого неприятного инцидента, не брали трубку.