В Башкирии заместителя главы района оштрафовали за волокиту

На заместителя главы муниципалитета Калтасинского района Башкирии возбудили административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В апреле 2018 года женщина обратилась к местным властям из-за ненадлежащей эксплуатации системы газоснабжения, но вместо семи дней по закону заявление рассмотрели только через месяц.
Кроме этого чиновники вовсе не ответили на два обращения управляющей организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, которые поступили в апреле и мае.
Мировой судья оштрафовал главу муниципалитета на пять тысяч рублей.