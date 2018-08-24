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В Башкирии заместителя главы района оштрафовали за волокиту

24 августа 2018, 14:40
Несколько обращений граждан чиновники вовсе проигнорировали.

На заместителя главы муниципалитета Калтасинского района Башкирии возбудили административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В апреле 2018 года женщина обратилась к местным властям из-за ненадлежащей эксплуатации системы газоснабжения, но вместо семи дней по закону заявление рассмотрели только через месяц.

Кроме этого чиновники вовсе не ответили на два обращения управляющей организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, которые поступили в апреле и мае.

Мировой судья оштрафовал главу муниципалитета на пять тысяч рублей.

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