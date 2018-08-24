В Башкирии педофилу изменили условный срок на реальный

В Учалинском районе 13-летнюю девочку насиловал 30-летний педофил, при этом, согласно некоторым источникам информации, 33-летняя мать ребенка, которая выпивает и ведет маргинальный образ жизни, позволяла совершать насильственные действия своим бездействием. Мужчина выпивал с матерью потерпевшей, а после ложился с несовершеннолетней в постель, о чем знала вся деревня.