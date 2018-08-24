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В Башкирии педофилу изменили условный срок на реальный

24 августа 2018, 15:27
В Башкирии педофилу, который был приговорен к трем годам лишения свободы, изменили срок на реальный, отправив в колонию общего режима на полтора года/

В Учалинском районе 13-летнюю девочку насиловал 30-летний педофил, при этом, согласно некоторым источникам информации, 33-летняя мать ребенка, которая выпивает и ведет маргинальный образ жизни, позволяла совершать насильственные действия своим бездействием. Мужчина выпивал с матерью потерпевшей, а после ложился с несовершеннолетней в постель, о чем знала вся деревня.

Мужчину осудили 13 июня, однако прокурор посчитал приговор слишком мягким и потребовал его ужесточить. 14 августа Верховный суд с доводами прокурора согласился, сообщает издание ProUfu.ru.

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