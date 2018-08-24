Полпредом президента в ПФО временно назначен Игорь Паньшин

Его карьера связана с пожарной службой в МВД в Нижегородской области. С июня по ноябрь 2003 года он работал заместителем министра по подготовке и обучению кадров министерства чрезвычайных ситуаций Башкирии. Примечательно, что примерно в это время нынешний глава Башкирии Рустэм Хамитов был и.о. заместителя полпреда президента в ПФО.