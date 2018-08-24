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Полпредом президента в ПФО временно назначен Игорь Паньшин

24 августа 2018, 12:34
До этого он был заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Сегодня Игорь Паньшин назначен исполняющим обязанности полпреда президента в ПФО, сообщается на официальном сайте полпреда.

Кадровое назначение вызвано тем, что президент России Владимир Путин назначил полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Игорь Паньшин с марта 2017 года являлся заместителем полпреда президента РФ в ПФО. Ему 55 лет, родился в городе Горький.

Его карьера связана с пожарной службой в МВД в Нижегородской области. С июня по ноябрь 2003 года он работал заместителем министра по подготовке и обучению кадров министерства чрезвычайных ситуаций Башкирии. Примечательно, что примерно в это время нынешний глава Башкирии Рустэм Хамитов был и.о. заместителя полпреда президента в ПФО.

С октября 2008 года – начальник Приволжского регионального центра МЧС России. В марте 2017 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО.

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