Полпредом президента в ПФО временно назначен Игорь Паньшин

Сегодня Игорь Паньшин назначен исполняющим обязанности полпреда президента в ПФО, сообщается на официальном сайте полпреда.
Кадровое назначение вызвано тем, что президент России Владимир Путин назначил полпреда в ПФО Михаила Бабича полномочным послом России в Белоруссии, а также спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.
Игорь Паньшин с марта 2017 года являлся заместителем полпреда президента РФ в ПФО. Ему 55 лет, родился в городе Горький.
Его карьера связана с пожарной службой в МВД в Нижегородской области. С июня по ноябрь 2003 года он работал заместителем министра по подготовке и обучению кадров министерства чрезвычайных ситуаций Башкирии. Примечательно, что примерно в это время нынешний глава Башкирии Рустэм Хамитов был и.о. заместителя полпреда президента в ПФО.
С октября 2008 года – начальник Приволжского регионального центра МЧС России. В марте 2017 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО.