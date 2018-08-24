Банки выходят на новый уровень конкуренции

Дистанционное обслуживание касается и работы с наличкой, и оплаты бизнес-расходов. Для этого мы активно развиваем функционал универсальной карты для бизнеса. Например, предприниматель или его сотрудник могут оплачивать затраты по командировочным, ГСМ, представительские расходы привязанной к ИБ корпоративной картой. Все это будет отражаться в интернет-банке владельца компании, деньги сразу пойдут под отчет. Необходимость в чеках отпадает. А выручку магазина или салона доверенный сотрудник может вносить в ближайшем банкомате УБРиР, не подстраиваясь к времени работы кассы в отделении. Эта услуга называется самоинкассация и значительно экономит время на «объезд» торговых точек для сбора заработанных денег. В сентябре мы запустим самоинкассацию через сеть партнёрских банкоматов Альфа-банка. Таким образом, работа с наличными средствами для наших клиентов будет в «шаговой доступности», а уровень контроля и управления финансами предприятия повысится.