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В Уфе закрыли помещения крупного ресторанного комплекса «Лидо»

23 августа 2018, 10:16
Помещения «Замка» не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

Судебные приставы приостановили деятельность ряда помещений на территории ресторанного комплекса «Лидо» на улице Менделеева в Октябрьском районе Уфы - из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.

Ресторан ежедневно кормил более 500 человек в день, в то время как на предприятии общественного питания не было датчиков пожаротушения, были заблокированы выходы аварийной эвакуации и запасные выходы.

Суд признал ООО «Мисон» виновным в совершении административного правонарушения и потребовал эти нарушения устранить. "Замок" закрыли полностью – все помещения комплекса, включая подвальные, размещенные на четырех этажах здания, до устранения недостатков опечатаны.

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