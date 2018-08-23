В Уфе закрыли помещения крупного ресторанного комплекса «Лидо»

Судебные приставы приостановили деятельность ряда помещений на территории ресторанного комплекса «Лидо» на улице Менделеева в Октябрьском районе Уфы - из-за нарушения требований пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе судебных приставов республики.
Ресторан ежедневно кормил более 500 человек в день, в то время как на предприятии общественного питания не было датчиков пожаротушения, были заблокированы выходы аварийной эвакуации и запасные выходы.
Суд признал ООО «Мисон» виновным в совершении административного правонарушения и потребовал эти нарушения устранить. "Замок" закрыли полностью – все помещения комплекса, включая подвальные, размещенные на четырех этажах здания, до устранения недостатков опечатаны.