В Уфе можно будет следить за ходом ремонта дворов онлайн

Специалисты Информационно-аналитического управления – пресс-службы совместно с МКУ «Центр информационных технологий» разработали страничку, на которой можно контролировать выполнение программ по ремонту дворов, сообщили в пресс-службе администрации города.
В интерактивной страничке есть несколько блоков. В первых двух представлена информация о реализуемых сегодня в Уфе программах ремонта дворовых территорий. Там есть вся сопутствующая документация, новости по теме и объемы выполняемого ремонта.
Третий блок – это интерактивная карта, на которой можно найти все дворы, на которых выполняются ремонтные работы. Кликнув по соответствующему значку, можно увидеть текущую информацию о ходе работ. Также во дворах, где реализована такая возможность, можно наблюдать за ходом работ в он-лайн режиме через камеры видеонаблюдения.