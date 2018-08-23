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В Уфе можно будет следить за ходом ремонта дворов онлайн

23 августа 2018, 17:39
Интерактивная страничка появилась на официальном сайте администрации города.

Специалисты Информационно-аналитического управления – пресс-службы совместно с МКУ «Центр информационных технологий» разработали страничку, на которой можно контролировать выполнение программ по ремонту дворов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В интерактивной страничке есть несколько блоков. В первых двух представлена информация о реализуемых сегодня в Уфе программах ремонта дворовых территорий. Там есть вся сопутствующая документация, новости по теме и объемы выполняемого ремонта.

Третий блок – это интерактивная карта, на которой можно найти все дворы, на которых выполняются ремонтные работы. Кликнув по соответствующему значку, можно увидеть текущую информацию о ходе работ. Также во дворах, где реализована такая возможность, можно наблюдать за ходом работ в он-лайн режиме через камеры видеонаблюдения.

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