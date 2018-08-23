В Уфе можно будет следить за ходом ремонта дворов онлайн

Третий блок – это интерактивная карта, на которой можно найти все дворы, на которых выполняются ремонтные работы. Кликнув по соответствующему значку, можно увидеть текущую информацию о ходе работ. Также во дворах, где реализована такая возможность, можно наблюдать за ходом работ в он-лайн режиме через камеры видеонаблюдения.