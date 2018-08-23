Сильвестр Игбун перед матчем «Уфы» в Глазго: Мы можем и хотим выиграть у кого угодно

Сегодня на официальном Youtube-канале ФК «Уфа» появилась видеозапись пресс-конференции представителей уфимского клуба перед матчем с «Глазго Рейнджерс» (игра начнется сегодня в 23.45 уфимского времени).
Вначале главный тренер «Уфы» Сергей Томаров объяснил ситуацию с визами. По его словам, проблем с ними не было, проблемы были только со сроками, поскольку клуб узнал о предстоящем сопернике только в четверг, 16 августа, вечером, визовых центров в России всего два – в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому надо было попасть в визовый центр в Москве в день матча со столичным «Динамо» в понедельник, 20 августа.
- Спасибо РФС, премьер-лиге, УЕФА и посольству, что помогли, и визы нам оформили в течение двух часов, - сказал Сергей Томаров.
- Мы сыграли за 26 дней восемь матчей, у нас непростая игровая ситуация, - объяснил он журналистам поражение от «Динамо» (Москва). – В каждом матче мы отталкиваемся от состояния футболиста на данный момент.
Характеризуя своего соперника «Глазго Рейнджерс», Сергей Томаров сказал:
- Очень сильная команда, очень хороший подбор футболистов. Они вполне заслуженно дошли до раунда плей-офф Лиги Европы. Думаю, что «Глазго Рейнджерс» будут агрессивно прессинговать. Не исключено, что эпизодически они будут играть вторым номером. Мы готовы к обоим вариантам.
Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун (Слай) сообщил, что команда хорошо понимает, какой важный момент она переживает.
- Это будет большая игра, мы можем сотворить историю клуба, - сказал Слай. – «Рейнджерс» - большой клуб с великой историей. Мы будем прилагать все силы, чтобы после матча быть в позитивном настроении.
- Мы понимаем, что будет очень непросто, потому что фанаты «Глазго Рейнджерс» будут гнать команду вперед на протяжении всего матча, - сказал он. – Но мы можем и хотим побеждать у кого угодно, не важно – «Селтик» это или «Глазго Рейнджерс». И для нас эти два матча (в раунде плей-офф) являются ключевыми, если считать с начала сезона. Групповой этап близко.