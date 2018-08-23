Сильвестр Игбун перед матчем «Уфы» в Глазго: Мы можем и хотим выиграть у кого угодно

- Мы понимаем, что будет очень непросто, потому что фанаты «Глазго Рейнджерс» будут гнать команду вперед на протяжении всего матча, - сказал он. – Но мы можем и хотим побеждать у кого угодно, не важно – «Селтик» это или «Глазго Рейнджерс». И для нас эти два матча (в раунде плей-офф) являются ключевыми, если считать с начала сезона. Групповой этап близко.