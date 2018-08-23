Самолет из Уфы задержали из-за сообщения о заминированном аэропорте

22 августа днем «Боинг-747» авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург – Симферополь изменил курс и сел в Ростове-на-Дону из-за сообщения о заложенной бомбе в аэропорту Симферополя, что повлекло за собой задержки рейсов в Уфимском аэропорту, сообщает «Фонтанка.ру».
Самолет компании Red Wings не вылетел вовремя в Симферополь из Уфы, сообщает «Башинформ». С опозданием прилетел самолет из Санкт-Петербурга. На вылет задержали рейсы в Москву и Тюмень.
Никакой бомбы в аэропорту Симферополя не оказалось и уже через час его работа была восстановлена.
Напомним, вчера, 22 августа, из-за возгорания левого двигателя в уфимском аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-204 с 202 пассажирами. К счастью, никто из них не пострадал. Комиссия специалистов из Приволжской транспортной прокуратуры проводит расследование по данному инциденту. Согласно основной версии, причиной возгорания двигателя стала его техническая неисправность.