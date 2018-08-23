Самолет из Уфы задержали из-за сообщения о заминированном аэропорте

Напомним, вчера, 22 августа, из-за возгорания левого двигателя в уфимском аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-204 с 202 пассажирами. К счастью, никто из них не пострадал. Комиссия специалистов из Приволжской транспортной прокуратуры проводит расследование по данному инциденту. Согласно основной версии, причиной возгорания двигателя стала его техническая неисправность.