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Самолет из Уфы задержали из-за сообщения о заминированном аэропорте

23 августа 2018, 11:47
Неизвестный позвонил и сообщил, что в аэропорту Симферополя заложена бомба.

22 августа днем «Боинг-747» авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург – Симферополь изменил курс и сел в Ростове-на-Дону из-за сообщения о заложенной бомбе в аэропорту Симферополя, что повлекло за собой задержки рейсов в Уфимском аэропорту, сообщает «Фонтанка.ру».

Самолет компании Red Wings не вылетел вовремя в Симферополь из Уфы, сообщает «Башинформ». С опозданием прилетел самолет из Санкт-Петербурга. На вылет задержали рейсы в Москву и Тюмень.

Никакой бомбы в аэропорту Симферополя не оказалось и уже через час его работа была восстановлена.

Напомним, вчера, 22 августа, из-за возгорания левого двигателя в уфимском аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-204 с 202 пассажирами. К счастью, никто из них не пострадал. Комиссия специалистов из Приволжской транспортной прокуратуры проводит расследование по данному инциденту. Согласно основной версии, причиной возгорания двигателя стала его техническая неисправность.

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